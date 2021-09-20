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Giriş Tarihi: 20.9.2021 15:51 Son Güncelleme: 20.9.2021 16:05

Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu! Kamyonları parçalayan operatör: Mağdur kimse yok

DHA
Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu! Kamyonları parçalayan operatör: Mağdur kimse yok

Şırnak'taki kamyon parçalama görüntüleri sosyal medyaya düşmüş ve büyük yankı uyandırmıştı. Şırnak'taki kömür ocağında 5 kamyonun kabin kısmını kepçeyle ezen iş makinesi operatörü Hakan Mağrur, yaptığı açıklamada madencilik şirketinin ortağı da olduğunu belirterek, "Firma ortaklarıyla yaşadığım sözlü tartışma sonucu firma içerisinde kendi şahsıma ait olan 5 araca zarar verdim. Olayda mağdur olan hiç kimse yoktur" dedi.

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında 5 kamyonun kabin kısmını kepçeyle ezen ve yaklaşık bir ay sonra bu görüntüleri sosyal medyada gündem olan firmanın iş makinesi operatörü ve ortağı olan Hakan Mağrur, yazılı açıklama yaptı.

Olayın sosyal medyada yanlış lanse edildiğini öne süren Mağrur, şunları söyledi: "2017 yılında YMR Madencilik kuruldu. Firmanın işletme yetkilisi ve aynı zamanda firmanın ortağıyım.

15 Ağustos 2021 günü madencilik şirketine ait olan 5 adet iş makinesine zarar verdim. Firma ortaklarıyla yaşadığım sözlü tartışma sonucu firma içerisinde kendi şahsıma ait olan 5 araca zarar verdim.

Olay sosyal medyada yansıtıldığı gibi işçi-işveren arasında değil, alacak-verecek meselesi değil. Sadece ortaklarımla yaşadığım sözlü bir tartışma sonucu meydana gelmiştir.

Ortaklarımla olayı kendi aramızda çözdük. Aramızda bir husumet yoktur. Meydana gelen zararın tamamını kendim karşıladım. Kimseden şikayetçi veya davacı değilim. Söz konusu olayda mağdur olan hiç kimse yoktur. Olayda davalı-davacı yoktur."

Kamyonları parçalayan operatör: "Olayda mağdur kimse yok" | Video

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Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu! Kamyonları parçalayan operatör: Mağdur kimse yok
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