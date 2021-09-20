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Giriş Tarihi: 20.9.2021 14:19

Türkiye’de 494 müze var!

ABBAS ÇAKAR
Türkiye’de 494 müze var!

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2020 yılı itibarı ile Türkiye genelinde bulunan kültürel miras verilerini açıkladı.  Açıklanan verilere göre açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde müze sayısı 2020 yılında yüzde 27 artarak 205’i bakanlık bünyesinde 289’u ise özel olmak üzere 494’e ulaştı.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünün açıkladığı 2020 Kültürel Miras istatistiklerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısının, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 278 bin 114 olduğu belirtildi. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 74,6 azalarak 9 milyon 241 bin 912 olduğu ifade edildi. Yine bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini 2020 yılında 5 milyon 566 bin 566 kişinin ziyaret e ettiği açıklandı. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini ise 2020 yılında 3 milyon 675 bin 346 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI ARTTI

Ülkemizde bulunan özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 2,0 artarak 416 bin 706 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı ise 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 72,2 azalarak 4 milyon 514 bin 571 oldu. Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz Kültür varlıklarının sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 2,6 artarak 116 bin 120 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 638 ile İstanbul olurken, 7 bin 651 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 660 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 475 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa takip eden iller oldu.

MİLLİ PARKLAR ARTTI

TÜİK'in açıkladığı aynı verilere göre, milli parkların sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 2,3, tabiat parkı sayısı yüzde 1,2 arttı. Aynı dönemde toplam milli park alanı yüzde 4,5 artarak 907 bin 520 hektara yükseldi. 2020 yılında tabiat parkı sayısı 250'ye yükselirken, tabiat parkı alanı ise 107 bin 632 hektara yükseldi. Tabiatı koruma alanı sayısı yüzde 3,3 artarak 31 oldu. Tabiat anıtı sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 115 oldu.

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Türkiye’de 494 müze var!
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