Üniversiteli olmak için ikinci şans

23 Eylül'e kadar sürecek ek yerleştirmede adaylara 24 tercih hakkı tanınacak. Adaylar bu kez başarı sıralamalarına göre değil, genel yerleştirmeden sonra oluşan taban puanlarına göre yapacaklar. Özel Yetenek Sınavı ile bir bölüme yerleşen öğrenciler de ek yerleştirme tercihi yapabilirler.
O bölümü sadece o taban puandan daha yüksek puana sahip adaylar seçebilecek. Peki üniversiteli olmak için ikinci bir şans olan ek yerleştirme süreci nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar:
Kimler tercih yapamaz: Kayıt olunsun veya olunmasın herhangi bir bölüme yerleştirilen aday tercih yapamaz.
Tercih ücreti ne kadar? Ek yerleştirme ücreti bu yıl 25 TL olarak belirlendi. Ücretin 24 Eylül'e kadar ÖSYM'nin kılavuzda belirttiği banka hesaplarından birine yatırılması gerekiyor.
En küçük puan koşulu: Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan lisans programlarını, yalnız programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.
YKS ek yerleştirme kontenjan kılavuzundaki Tablo-4'de yer alan lisans programlarını seçecekseniz o programın genel yerleştirmede oluşan minimum puanının üstünde olmalısınız. TYT puanı 150 ve üzeri olanlar ek kontenjan kılavuzundaki Tablo-3'te yer alan programlar arasından tercih yapabilir.
Yerleştirmeler nasıl yapılacak? Her programın boş kontenjanı kadar yerleştirme yapılacak. yerleştirme işleminde söz konusu bölümü tercih eden en yüksek puanlı adaya öncelik verilecek. Genel yerleştirmelerin aksine ek yerleştirmelerde sıralama değil puana öncelik verilecek.