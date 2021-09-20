Ünlü sanatçının 40 metre yüksekte zor anları

BURSA'DA yüzlerce kişinin karşısına çıkan sevilen sanatçı Mehmet Çevik
, sahneye 40 metre yüksekten vinç ile indi. Nilüfer ilçesinde düzenlenen halk konserine yüzlerce vatandaş akın etti. Sahneye çıkarken sevenlerine sürpriz yapmak isteyen Çevik, kafes içerisinde 40 metre yüksekten sahneye indi. İzleyenlerin yüreği ağzına gelirken, Çevik ise büyük tehlike atlattı. Havai fişekler geceye renk katarken, kıvılcımları ünlü sanatçının koluna geldi. Korkulan olmazken, ünlü sanatçı ilerleyen saatlere kadar alanı dolduran vatandaşlara şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonrasında yaşadıklarını tekrar izleyen Çevik, "Hiç korkmadım. Ölürsem de hayalim için öleyim" dedi. İHA