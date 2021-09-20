‘Yağmur yağsa annemden bilir, döverdi’

Samsun Salıpazarı
'nda, 14 Nisan'da yaşanan olayda, 58 yaşındaki Mehmet Örenç
, üç çocuğunun annesi 33 yıllık eşi Selma Örenç
'i silahla 5 el ateş ederek öldürmüştü. Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi
'nde yargılanmasına başlanan Örenç, iddiaya göre katlettiği eşinin kendisini sürekli darp ettiğini ileri sürmekle kalmadı, eşinin kendisini dövdüğünü söyledi. Babasının iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten oğlu Hilmican Örenç
ise skandal ifadelerin ardından SABAH
'a konuştu: "Babam annemi dövmek için hep bir bahane bulurdu. 'Yemek tuzlu' deyip döverdi, 'Yağmur yağdı', 'Fındıklar zarar gördü' deyip döverdi, soğuk havada sular buz tutunca döverdi... Annem çok çabaladı ama hiçbir zaman huzurlu bir aile olamadık. Annemin gözyaşlarıyla büyüdüm. Onu köle gibi görürdü, döverdi. Annemin onu dövme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı, olamazdı da. Bir gün 'eve bir saat geç kaldım' diye bana ve anneme silah doğrulttu, bizi ölümle tehdit etti. Hep böyle bir insandı, anneme daha kötü zarar verebileceğini düşündüğüm için polise gidip şikâyet de edemedim. O hep cani bir insandı. Ceza almamak için deliyi oynuyor. Anneme bunu yaşatan cani, cezasını sonuna kadar çeksin istiyorum." -