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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Yalovalı öğrencilerden afetler için model uçak

Yalovalı öğrencilerden afetler için model uçak
YALOVA Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 3 öğrenci deprem, yangın, sel gibi afetlerde kameranın kaydettiği görüntüleri analiz ederek durumu anlık merkeze iletebilen model uçak geliştirdi. Öğenciler hobi olarak uğraştıkları model uçak yapımını bir adım ileri taşıyarak afetlerde kullanılmak üzere yapay zeka teknolojisini kullanan yeni bir tasarım yaptı. Geliştirilen model uçak, üzerindeki kameranın kaydettiği görüntüleri, olası yangın ve sel durumu ile deprem sonrası oluşan hasarları anında ilgili kurumlara iletme kabiliyetiyle donatıldı. Çocukluktan itibaren uçaklara karşı bir merakının olduğunu aktaran öğrencilerden Muhammed Alihafızoğlu 7 yıldır BİLSEM'de bunun üzerine çalıştığını söyleyerek "Şimdi TEKNOFEST finaline gideceğiz ve çok heyecanlıyız. Yarışmada birinci olmasak bile umarım vatana, millete bir hayrımız olur" dedi. Hayalimiz bunun seri üretimini sağlamak" diye konuştu.
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Yalovalı öğrencilerden afetler için model uçak
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