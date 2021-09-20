Yangında hayatlarını kaybetmişlerdi: Abla kardeş aynı tabutta geldi

Olay, önceki gün Sakarya'nın Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Bayram Bekçi ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde gece saatlerinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin yanı sıra jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin katıldığı çalışmalarda alevler güçlükle kontrol altına alındı. Yaşanan olayda baba Bayram Bekçi ile çocukları Eslem, Ömer Faruk ve Dilara evde çıkan yangında yanarak hayatlarını kaybetti.