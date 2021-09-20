Yangında hayatlarını kaybetmişlerdi: Abla kardeş aynı tabutta geldi

Sakarya'da önceki gün gece sobanın parlamasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden Bayram Bekçi (37) ile çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem (1) Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Çavuşlu mahallesindeki Merkez camiinde öğlen namazına müteakip Merkez camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Olay, önceki gün Sakarya'nın Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Bayram Bekçi ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde gece saatlerinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin yanı sıra jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin katıldığı çalışmalarda alevler güçlükle kontrol altına alındı. Yaşanan olayda baba Bayram Bekçi ile çocukları Eslem, Ömer Faruk ve Dilara evde çıkan yangında yanarak hayatlarını kaybetti.
ABLA KARDEŞ AYNI TABUTTA GELDİ
Yangının ardından birbirine sarılmış halde cansız bedenlerine ulaşılan Dilara ve minik Eslem'in cenazesi aynı tabutla getirildikleri camide kılınan namazın ardından ayrı mezarlara defnedildi.
Yangında yaralan anne Pınar Bekçi (36) ve oğlu Eymen (4) ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Pınar Bekçi'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede yanıklar oluşan Eymen'in ise Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Cenazeye, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir Belediye Başkan Vekili Ali Bayram Tanrıverdi, Belediye Meclis üyesi Enver İskenderoğlu, sivil toplum kuruluşları başkanları ve üyeleri, Aile Bakanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Yaşar Saral, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.