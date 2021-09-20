Yeni nesil raylı sistem hattı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı'na katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Karaismailoğlu, emek hırsızlığına müzade etmeyeceklerini belirterek, "Muhalefetin ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Devam eden projelerimiz tamamlandığında İstanbul'un raylı sistem hattı uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek. Üstlerine vazife olan işleri yapmayıp, yapımı devam eden metro inşaatı üzerine hafriyat dökenlerin emek hırsızlığına da müsaade etmeyeceğiz. Bu zihniyetin en iyi yaptığı şey karşı çıkmak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne; Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'na, Osmangazi Köprüsü'ne 'İstemeyiz' dediler. İzmir Otoyolu'na, Kuzey Marmara Otoyolu'na ve tabii 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de karşı çıktılar. Bu gayri ciddi ve kısa vadeli zihniyetleri dikkate almadık. Devlet aklıyla yolumuza devam ettik. Bu eserler halkımızın günlük yaşantısına hız getirdi, tasarruf getirdi, konfor getirdi" ifadelerini kullandı.



'786 MİLYON EURO ÜZERİNDE TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı hakkında da bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. Projemizde 27 adet sanat yapısı, 9 adet yaya ve 12 adet karayolu geçidi ile 3 adet yaya ve 1 adet de karayolu üst geçidi bulunacaktır. Kazlıçeşme ile Sirkeci arasında 8 istasyonlu raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2023-2053 yılları arasındaki 30 yıllık süreçte Karayolu bakım ve işletme açısından 425 milyon Euro, çevreye olan etkilerin azalmalarından dolayı 117 milyon Euro ve zaman kazancı olarak da yaklaşık 243 milyon Euro olmak üzere; toplamda 786 milyon Euro üzerinde tasarruf sağlayacağız. Biz, halka hizmeti, Hak'ka hizmet olarak görüyoruz. Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup, algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanlarımıza giren işlerden imtina edip, yükü başkalarına atmıyoruz. Mega kentte toplu taşımayı ihmal edenlere karşın İstanbul'un ihtiyacı olan hizmeti götürmek üzere gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.