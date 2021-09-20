‘Yerlilik’ dalında birincilik Gaziantep Üniversitesi’ne

DAHA önce Teknofest 2021 Teknoloji Festivaline en çok başvuru yaparak dikkatleri üzerine çeken Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN
), Teknofest 2021 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmalarında Sabit Kanat Kategorisinde Yerlilik Dalı'nda birinci olarak başarısını sürdürdü. GAÜN öğrencilerinden oluşan Hidden Danger Takımı
, 144 takımın katıldığı Teknofest 2021 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmalarında Sabit Kanat Kategorisinde Yerlilik Dalı'nda birinci oldu. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birinci olan takımı tebrik ederek, "Takımımızı yürektaen tebrik ediyorum. Üniversitemize ve Gazi Şehrimize yaşatmış oldukları bu onur ve mutluluktan dolayı çok teşekkür ediyor başarılarının daim olmasını diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın" ifadelerini kullandı.