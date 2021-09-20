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Giriş Tarihi: 20.9.2021 15:56

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları hız kesmedi! Bir haftada...

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonları hız kesmedi! Bir haftada...

Gaziantep’te polisin bir hafta içinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 267 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin son bir hafta içinde düzenlediği operasyonda 16 kilo eroin, 2 kilo bonzai ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 267 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda adliyeye sevk edilen 15 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13.09.2021-19.09.2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda; 16 kilo 725 gram eroin, 2 kilo 235 gram esrar, 644 gram bonzai, 165 gram metamfetamin, 51 adet uyuşturucu hap, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

267 şüpheli hakkında yasal işlem yapılan operasyonda gözaltına alınanlardan adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderilirken 252 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları hız kesmedi! Bir haftada...
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