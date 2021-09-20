Gaziantep’te uyuşturucu operasyonları hız kesmedi! Bir haftada...

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin son bir hafta içinde düzenlediği operasyonda 16 kilo eroin, 2 kilo bonzai ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 267 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda adliyeye sevk edilen 15 kişi tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13.09.2021-19.09.2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda; 16 kilo 725 gram eroin, 2 kilo 235 gram esrar, 644 gram bonzai, 165 gram metamfetamin, 51 adet uyuşturucu hap, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
267 şüpheli hakkında yasal işlem yapılan operasyonda gözaltına alınanlardan adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderilirken 252 şüpheli ise serbest bırakıldı.