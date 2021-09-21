27 bin 688 yeni vaka, 231 vefat

Türkiye'de dün 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı. 231 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 27 bin 949 oldu. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.10, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 68.13 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Günlük Kovid-19 tablomuz değişti. Bugünden (dün) itibaren, il bazında ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" ifadesini kullandı.