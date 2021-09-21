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Haberler Yaşam Haberleri 8 yıl sonra boşandı ‘erik dalı’yla kutladı
Giriş Tarihi: 21.9.2021

8 yıl sonra boşandı ‘erik dalı’yla kutladı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
8 yıl sonra boşandı ‘erik dalı’yla kutladı
ADANA'DA yaşayan Meryem Yılmaz (48), 2001'de evlendiği Cerrah Karalök'ten şiddet görünce, 1 yıl sonra boşanmak istedi. Kocasıyla barışınca davasından da vazgeçti. Şiddet devam edince, 2013'te tekrar boşanma davası açtı. Ancak yerel mahkeme talebi reddetti. Karar, Yargıtay tarafından da onanınca, Meryem Yılmaz, 2019'da, 6 yıldır boşanamadığı için mağdur olduğunu iddia ederek Adana Adliyesi önünde "Boşanmak istiyorum" eylemi yaptı. Kocası Cerrah Karalök, kendisine hakaret edince, elindeki çantayı fırlatan Yılmaz'a, bu kez "Basit yaralama"dan dava açıldı. Çantası silah sayıldığı için 5 aylık hapis cezası 3 bin lira adli para cezasına çevrilen Yılmaz, parayı ödeyemeyince, yaş gününde cezaevine girdi. Yılmaz'ın, 8 yıldır süren mücadelesi, Adana 10. Aile Mahkemesi'nin boşanmalarına karar vermesiyle son buldu. İlk iş olarak eski kocasının soyadını taşıdığı kimliğini değiştiren Meryem Yılmaz, ardından arkadaşlarıyla bir çay bahçesinde buluşup "erik dalı" oynayarak kutlama yaptı.

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8 yıl sonra boşandı ‘erik dalı’yla kutladı
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