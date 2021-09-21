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Giriş Tarihi: 21.9.2021 13:49

Alanya'da internet dolandırıcısına 3 yıl 4 ay hapis

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da internet dolandırıcısına 3 yıl 4 ay hapis

Alanya'da tanınmış bir alışveriş sitesinden bin 300 TL’ye 8 adet araç jantını satın alan kişiye istediği ürünler gönderilmedi. Vatandaşı mağdur eden A.K’ye 3 yıl, 4 ay hapis ve 2 bin 160 TL para cezasına çaptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Yunus K. Türkiye'de tanınmış bir internet alışveriş sitesinde gördüğü 8 adet jant için A.K. ile bin 300 TL karşılığında anlaştı. Yunus K. jantlar için A.K'nin adına kayıtlı olan banka hesabına istenilen parayı gönderdi.

Yunus K. jantların gönderilmemesi üzerine telefonla arayınca A.K'ye ulaşamadı. Yunus K'nın şikayetçi olması üzerine konu mahkemeye taşındı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.K. ile mağdur Yunus K. katılmadılar. Mahkemede A.K'nin 4 yıl hapis ile cezalandırılmasını istendi. Yunus K'nın cezasında 1/6 oranında indirim yapan mahkeme 3 yıl, 4 ay hapis ve 2 bin 160 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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Alanya'da internet dolandırıcısına 3 yıl 4 ay hapis
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