Alanya’da internet dolandırıcısına 3 yıl 4 ay hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Yunus K. Türkiye'de tanınmış bir internet alışveriş sitesinde gördüğü 8 adet jant için A.K. ile bin 300 TL karşılığında anlaştı. Yunus K. jantlar için A.K'nin adına kayıtlı olan banka hesabına istenilen parayı gönderdi.

Yunus K. jantların gönderilmemesi üzerine telefonla arayınca A.K'ye ulaşamadı. Yunus K'nın şikayetçi olması üzerine konu mahkemeye taşındı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.K. ile mağdur Yunus K. katılmadılar. Mahkemede A.K'nin 4 yıl hapis ile cezalandırılmasını istendi. Yunus K'nın cezasında 1/6 oranında indirim yapan mahkeme 3 yıl, 4 ay hapis ve 2 bin 160 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.