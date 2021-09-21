Anadolu’da ilk Selçuklu mezarı bulundu

Türkiye Ermenistan sınırındaki tarihi Ani şehrinde yapılan kazı çalışmalarında Anadolu Türk tarihi açısından çok önemli bir keşif yapıldı. Ermeni krallığının en güçlü kalelerinden biri olan Ani Kalesi'ni 1064 yılında feth ederek Anadolu'ya giren Selçuklu Sultanı Alparslan'dan sonra Türk yurduna dönüştürülen topraklardaki tarihi miras, gün yüzüne çıkarılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Daire Başkanlığı ve Kafkas Üniversitesi işbirliğiyle yapılan arkeolojik kazılarda, Selçuklu'nun Anadolu'daki ilk mezar anıtı olduğu düşünülen kare kaide üzerinde, sekizgen gövdeli kümbet kalıntılarına ve etrafında taş sandukalı Selçuklu mezarlığına ulaşıldı.

Selçuklu Camisi, Menuçehr Camisi, Selçuklu Çarşısı ve Selçuklular döneminde konut olarak kullanıldığı bilinen alanlarda yapılan kazı çalışmalarında bulunan eserler, tarihi kayıtlar açısından oldukça önemli bir keşif olarak gösteriliyor. 2019 yılında Kafkas Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARSLAN'ın başkanlığında başlayan kazı çalışmalarına, birçok farklı üniversiteden Sanat Tarihçiler başta olmak üzere Arkeolog, Mimar, Restoratör Mimar ve Konservatör bilim adamları ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri eşlik ediyor.

Ermeni Pakraduni Hanedanlığı'nın başkenti olarak tarihe geçen Ani şehri, mimari yapıları ve yüksek surlarıyla Anadolu'nun girişinde yer alıyordu. 1064 yılında Sultan Alparslan tarafından şehrin fethedilmesiyle, Selçuklu Sultanlarına, Abbasi Halifeliği tarafından İslam'ın kılıcı ünvanı verilmişti.