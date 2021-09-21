Annesini kaybetti, aşı kampanyası başlattı

Annesini Kovid'den kaybeden işadamı Üzeyir Engin
, insanları aşıya teşvik etmek için kampanya başlattı. Kendi sektörüyle ilgili insanları aşıya teşvik etmek amacıyla başlattığı kampanyada Engin, iki doz aşı olup aşı kartı olan vatandaşlar için 1 parsel alana 1 parseli bedava vereceklerini söyledi. Annesini kaybetmenin acısını çok derinden hissettiğini ve son günlerde vakaların artmasıyla birlikte böyle bir kampanya başlatmaya karar verdiğini dile getiren Engin, "Kampanyamızdan sonra aşı olmaya karar veren çok kişi oldu. Sosyal medyadan da çok sayıda destek mesajı aldık" dedi.