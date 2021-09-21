Annesini koronavirüsten kaybetti aşı kampanyası başlattı

Annesini kaybetmenin acısını çok derinden hissettiğini ve son günlerde vakaların artmasıyla birlikte böyle bir kampanya başlatmaya karar verdiğini dile getiren Engin, "Kampanyamızdan sonra aşı olmaya karar veren çok kişi oldu. Sosyal medyadan da çok sayıda destek mesajı aldık" dedi.





AMACIMIZ TİCARET DEĞİL AŞIYA TEŞVİK



Annesini 21 Ocak 2021'de kovidden kaybettikten sonra çok etkilendiğini ve yaşadığı acı karşısında bir şeyler yapması gerektiğini ifade eden Engin, "Eğer bilim kurulu üyelerimiz, doktorlarımız, bakanlığımız aşı olmamız gerekiyor diyorsa aşı olmamız gerekiyordur. Son birkaç aydır vakaların artmasıyla ve aşıya karşı da bir miting de yapılınca, ülkemizdeki ekonominin canlanması, aynı şeyleri tekrar yaşamamak ve tekrar kapanmak istemediğimizi dile getirmek için sektörümle ilgili Kırklareli bölgesinde bu kampanyayı başlattım. Türkiye'de iki doz aşı olan herkese aşı kartıyla geldiğinde bir parsel alana bir parsel bedava kampanyası yapalım dedik.

Parselin tanesini suyun içine atın yani hiç yok pahasına satın 35-40 bin lira eder. Ama biz iki parseli 39 bin 900 liraya vereceğiz. O bölgedeki emlakçı arkadaşlar buna gerek olmadığını bu işin ticaretini yapmamız gerektiğini söyledi. Ama olay sadece ticaretle bitmiyor. Kapanmalar yeniden gelirse bu bizi de etkiler. Lütfen aşılarımızı olalım dedik. Biz vatandaş olarak bakanlığımıza, doktorlarımıza ve bilim kurulumuza güveniyoruz. Bu ülke bizim ve eğer bu iş aşıyla çözülecekse aşıya teşvik edelim ve aşı olalım diyoruz" şeklinde konuştu.





BİZİ ARAYIP 2 DOZ AŞI OLACAĞINI SÖYLEYENLER OLDU



Perşembe günü başlattıkları kampanyanın ardından insanların yüzde 95'inden olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Engin, "Hala bu hastalığa inanmıyoruz diyen bir grup da var ama işin ticaretinden ziyade böyle bir şeyin yapılması gerektiğini ve bunun inanmayanlar için çok iyi bir teşvik olduğunu düşündük. Benim hem özel hesabıma de hem şirketin sosyal medya hesaplarına en az 70'e yakın mesaj geldi. Arsa almak için değil bizim sarf ettiğimiz çaba karşılığında aşı olalım diyen çok kişi oldu. Yaklaşık 65 kişi de bizi arayıp iki doz aşı olacağını dile getirdi. Bunlar güzel şeyler. İki doz aşının ne kadar faydalı olduğunu özellikle kovide yakalananların ölüm riski çok az oluyor. Hala olumlu tepkiler almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.





"İNSANLAR KAMPANYAYI DUYUNCA ŞAŞIRIYOR"



Kampanyayı duyduğunda çok sayıda insanın şaşırdığını belirten Engin, şunları söyledi: "Türkiye'de bir alana bir bedava kampanyaları vardır ama bizi arayıp, 'Her şeyi duyduk ama arsayı hiç duymadık, Türkiye'de en değerli kıymet gayrimenkuldür, bunu nasıl yaptınız' diyenler oldu. Biz tamamen sağlıklı bir yaşam ve insanların daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu kampanyayı yaparken de tek amacımız buydu."