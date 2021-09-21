Antalya’da yürek yakan kaza: Güçlükle ayakta kaldı...

Ağır yaralanan Ebru Sonkaya ile 2 çocuğu, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Ebru Sonkaya, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Nurhayat ve Berat ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.