Aşı karşıtı gazeteci koronadan öldü

Denizli
'de "Son Nokta" adlı internet gazetesinin imtiyaz sahibi olan ve aşı karşıtı yayınlarıyla dikkati çeken gazeteci Erol Kes, Kovid-19'a yakalandı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kes'in 10 Eylül'de durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Evli ve 2 çocuk babası Kes, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kes'in aşı karşıtı olduğu, yakınlarının ısrarına rağmen kararından vazgeçmediği ve aşı olmadığı belirtildi.
'İNANMIYORUM' DEMİŞTİ
Erol Kes, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda "Ne Kovid-19'a inanıyorum, ne aşıya, ne test sonuçlarına" ifadelerini kullanmıştı. Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Koronavirüs nedeniyle tedavi gören meslektaşımız Erol Kes'in vefat haberini aldık. Başımız sağolsun. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Kes'in cenazesi, dün Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.