Başı taşla ezilmişti! Pınar Kaynak cinayetinde flaş gelişme





"BERABER ESRAR İÇTİK"

Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilmiş halde bulunan Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya farklı illerdeki cezaevlerinde tutuklu bulundukları için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan 2 sanık, suçlamaları kabul etmedi. Pınar Kaynak'ın ailesinin, tanıkların ve tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada savunma yapan sanık Mustafa Gülyüz, Pınar Kaynak'ı yakından tanımadığını belirterek, "Sadece arkadaşlarımın yanında görünce selamlaşıyorduk. Olay akşamı Necati ile buluştuk. Kendisiyle Çukurçayır Mahallesi'ne gitmek için yola çıktık. Yolda karşılaştığımız ve köprüde oturan kızı görünce, yanına yaklaştık. Kolu ve yüzü yaralı haldeydi. Aracımıza aldığımız kadınla olay mahalline gittik. Bize 'alkol var mı?' diye sordu. Esrar vardı hep birlikte esrar içtik. Saat 23.00'da eşinin aramasıyla bizi orda bırakan Necati, araçla ayrılıp, evine gitti. Maktulle ilişkiye girdik. Bir süre orada oturduk. 'Gidelim' dememe rağmen benle gelmedi. Oradan ayrılıp, yürüyerek eve gittim. Sonrasını bilmiyorum" dedi.

Mahkeme başkanının maktule ait adli tıp raporunda zorlama ve tecavüz şüphesine yönelik sorusu üzerine Gülyüz, tecavüz iddiasını kabul etmedi. Gülyüz, cinayet iddiasını da kabul etmediğini vurgulayarak, "Tecavüz iddiasını kabul etmiyorum. Öyle bir şey olsa çevredeki evlerden duyan, gören olurdu. Sonrasında neler yaşandığı bilmiyorum. Cinayette bir dahlim yok. Ertesi gün kalktığımda sabah polisleri, olay yerine giderken gördüm. Cinayet iddiasını kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.



"SABAH İŞE GİTTİĞİMDE, OLAYI DURAKTA DUYDUM"

Cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati Parmak ise, suçlamaları kabul etmeyerek, "Eşim arayınca, onları bırakıp, araçla bölgeden ayrıldım. Eve geldiğimde, terasta içki içerken, motosikletli bazı şahısların, olay yerine doğru gittiğini gördüm. Bunlar, bölgede geri dönüşüm atıkları toplayan kişilerdi. Kim olduklarını bilmiyorum. Sabah işe gittiğimde, olayı durakta duydum. Telefonla Mustafa'yı aradım. 'akşam ki kadın öldürülmüş' dedim. O da 'cinayeti kim işlediğini bilmediğini, en son kadını bırakıp, bölgeden ayrıldığını' söyledi" ifadelerini kullandı.



"BU OLAYDA FARKLI KİŞİLERİNİN DE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Duruşmaya katılan baba Mehmet Kaynak da İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece geç saatlerinde kızım vahşice öldürüldü. Eziyet çektirilerek, bıçakla ve kafası taşla ezilerek öldürüldü. Ben bunu kendime yediremiyorum. Böyle bir cinayet daha önce Trabzon'da işlenmedi. 4 yıl sonra failleri bulundu. Tutuklu olarak yargılanıyorlar. Dosya gizli olduğu için içeriğini bilemiyoruz. Bu olayda farklı kişilerinin de olduğunu düşünüyorum. 2 kişi yakalandı ama gizli dosya olduğu için bilemiyoruz" diye konuştu.

Mahkemeye heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.

