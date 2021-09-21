Beşiktaş’ta 3 saat boyunca yanan tekne battı

Olay, Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi sahile bağlı teknede meydana geldi. İddiaya göre, sahilde bağlı bulunan teknede akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bir süre soğutma çalışması yapan ekipler olay yerinden ayrıldı.

GECE TEKRAR YANGIN ÇIKTI

Gece 01.45 sıralarında aynı teknede bilinmeyen bir sebeple yeniden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan itfaiye ve denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Alevler yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

TEKNE ALEV ALDI 1 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı sırada tekne yeniden alev alarak yanmaya başladı. Teknede bulunan itfaiye görevlileri son anda kaçmayı başarırken alevlerin arasında kalan bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırılan itfaiye erine sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verilerek müdahale edildi.

3 SAAT BOYUNCA YANAN TEKNE BATTI

Teknenin alev alması üzerine polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 saat boyunca tekneye müdahale etti. Yapılan müdahale sonunda yangın söndürülürken yanan tekne battı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.