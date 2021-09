Bin 500’e yakın öğrenci Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni tercih etti

3 bin kişilik oturum kapasitesine sahip Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte, bin 500'e yakın öğrenci üniversite hayatına adım attı. Üniversiteye adaptasyonu kolaylaştırmayı hedefleyen etkinlik ile öğrenciler, yeni döneme yüksek motivasyon ile başladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni tercih eden bin 500'e yakın öğrencinin katıldığı etkinlikte üniversite yaşamının mini provası yapıldı.

"Öğrenmenin ve üretmenin sınırı yoktur"

Programın açılış konuşmasını yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Üniversitenize ve yeni hayatınıza hoş geldiniz. Eminim ki, her birinizin farklı hedefleri ve hayalleri vardır. Hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmanız için her zaman sizinle birlikte yürüyeceğiz, kariyer basamaklarını birer birer çıkarken tüm enerjimiz ile yanınızda olacağız. Güçlü akademik kadromuz, dinamik sosyal ve kültürel altyapımızla, modern ve çevreci kampüsümüzde sizlere hayal ettiğiniz bir üniversite yaşamı sunmak yegane görevimizdir. Varlığınız en önemli motivasyon kaynağımızdır. Öğrenmenin ve üretmenin sınırı yoktur. Hayal gücünüzü özgür bırakın. Zihninizi sağlam, merakınızı diri, girişimci yönünüzü çevik tutun. Buna her zaman ihtiyacınız olacak. Mutluluğunuz ve başarılarınız daim olsun" dedi.



"Hayal etmekle bilim arasında güçlü bir bağ vardır"

Oryantasyon 2021 ve Üniversite Hayatına Giriş Programına çevrimiçi olarak katılım sağlayan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Üniversitemizde başarılı eğitimin yanında sosyal ve kültürel birikiminizi zenginleştirebilmeniz ve geleceğinizi en iyi şekilde imar edebilmeniz için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin tüm imkânları sizler için seferber olacaktır. Unutmayın ki Gaziantep'in ve Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, siz gençlerin geleceğini hayal eden büyüklerimizin eseridir. Onlar, sizlerin geleceğini hayal ettiği için bu güzel kampüsün içerisinde bulunuyoruz. Hayal etmekle bilim arasında güçlü bir bağ vardır. Ünlü bilim insanı Albert Einstein'in, 'Hayal etmek, bilmekten daha önemlidir' sözü, bilimle hayalin ne kadar iç içe olduğunu bizlere aktarıyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Üniversitenize hoş geldiniz" diye konuştu



Üniversite yaşamına mini prova

"Üniversite Hayatına Giriş" dersinin ilk gününde açılış konuşmalarının ardından: HKÜ'de Öğrenci Olmak ve Kampüs Yaşamı, Öğrenci Dekanlığı Tanıtımı, Kampüste Sağlıklı Yaşam, Pandemi Sürecinde Üniversite Yaşamı ve Akademik Yılmazlık ile Kampüs Turu etkinlikleri yer aldı.

Öğrencilerin bilgi ve donanımlarını zenginleştirmek için düzenlenen ve üç gün sürecek olan programda; Üniversitenin sosyal, kültürel ve fiziksel imkanlarının yanı sıra fakülte ve bölümlerin tanıtımları da yer alacak.