Bursa’da bıçak parası iddiası

Bursa'da bir hastasını ameliyat etmek için 15 bin lira istediği öne sürülen kalp damar cerrahisi uzmanı profesör doktor T.T, yapılan şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Profesör Doktor T.T. iddiaya göre tedavisini sürdürdüğü bir hastasından ameliyat için 15 bin TL istedi. Bunun üzerine hasta, kendisinden para istendiği konusunda polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından ekipler hastanede görevli doktora suç üstü yaptı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldü.