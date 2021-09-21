Bursa’daki cinayette şok detay: Delilleri yok etmek için...

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 11 şüphelinin aparta geldiğini saptadı. Cengiz Karadoğan'ın olaya karışan yakınlarından C.K. (31), T.K. (28) ve M.T. (27) ile apartı basmaya gelen şüphelilerden 8'i de polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Aparttaki C.K., T.K., M.T. ile apartı basmaya gelen Onur Ö. (25), F.A. (26), R.F. (22), F.K. (34), A.P. (43), H.Ö. (32), F.Y. (22), D.A. (38) S.E. (18), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Vedat Ö. ve Hüseyin Ö. hastanede olduğu için işlemleri yapılamadı.