Cani anne, cezaevinde hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar
'da evlilik dışı ilişkiden hamile kaldığı öne sürülen 23 yaşındaki Merve Cemiloğlu, bebeği düşürmek için ilaç kullandı. İlacın etkisiyle 13 Eylül'de evde kendi imkânlarıyla doğum yapan Merve Cemiloğlu, bebeği poşete koyup ardiyeye sakladı. Evdekilerin ihbarı üzerine gözaltına alınan Cemiloğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde rahatsızlanan Cemiloğlu, hastanede doğuma bağlı olarak geçirdiği komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.