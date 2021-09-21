Çığlık atarak balkona çıkan kadın, ikinci kattan düşerek ağır yaralandı

O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Olay anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kadının bağırarak pansiyonun balkonuna çıktığı ve atlama girişiminde bulunduğu görüldü. Bir süre tereddüt ederek sarktığı balkon korkuluklarından kendini yukarıya çektiği görülen kadın, daha sonra yeniden balkondan aşağı sarkarken, yardım etmeye çalışan gencin ellerinden kayarak önce alt kattaki balkon camına çarptı, ardından bahçedeki ağacın üzerine düştü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.