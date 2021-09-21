Denizli’de küçük çocuk 3’üncü kattan düşmüştü: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Bu sırada yardıma koşan esnaftan Alptürk Çurku, çocuğun kalbinin atmadığını fark ederek, kalp masajı yaptı. Duran kalbi tekrar çalıştırılan çocuk, sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ali'nin bilicinin açık olduğu ancak bazı iç organlarında düşmeye bağlı hasar oluştuğu belirtildi. Ali'nin, olaydan önce evde sadece teyzesi ve kuzenleri ile olduğu, yaşları 1 ile 6 arasında değişen çocukların sık sık balkonda birlikte oynadıkları öğrenildi.