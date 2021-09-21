Doktor Halil İbrahim Varan koronavirüs kurbanı olmuştu: Feryatlar yürek dağladı!

'BÖYLE BİR DOKTOR DÜNYAYA GELMEZ'



Halil İbrahim Varan'ın mesai arkadaşı olan hemşire Pembe Erçel de cenaze aracına sarılarak, "Böyle bir doktor dünyaya gelemez. Kendisine 'Dinlen' derdim, dinlemezdi. Hastaları için kendini feda etti" dedi.