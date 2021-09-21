Ebru Erdem şüpheli bir şekilde ölmüştü! Sanığa verilen ceza belli oldu

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Mart 2019'da polis ekiplerinin bir kişinin binadan atıldığı ya da intihar ettiği şeklinde ihbar alması üzerine olay yeri olan Küçükçekmece'ye gittiği anlatıldı. İddianamede 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir binanın 9'uncu katından teras katına düşerek öldüğü ifade edilirken, maktulün yanındaki Serdar Taş'ın olaydan sonra taksiye binerek hızlıca uzaklaştığı belirtildi. Maktul Ebru Erdem'in kanında çoklu uyarıcı madde tespit edildiğinin de belirtildiği iddianamede, sanık Serdar Taş'ın da kanında esrar tespit edildiği ifade edildi. İddianamede sanık Serdar Taş hakkında "Çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "Suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu. Ayrıca sanık Taş hakkında "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu. İddianamede diğer sanık Kemal Sönmez'in ise "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.