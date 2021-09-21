Ehliyet sınavında inanılmaz kopya yöntemi: Maskeye kamera, kulağa böcek!

Ekipler, kulağına yerleştirdiği "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı ile maskesine kamufle ettiği kablosuz kamerayı tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan S.A., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerine teslim edildi.