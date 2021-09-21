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Giriş Tarihi: 21.9.2021 15:27

Emeklilik çetesi çökertildi! Yöntemleri pes dedirtti!

DHA
Emeklilik çetesi çökertildi! Yöntemleri pes dedirtti!

Ankara'da emekli vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Zanlıların yöntemleri ise şaşırttı. İşte haberin detayları...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada emekliliklerin kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütü tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin yasal olmayan yollardan kimlik bilgilerine ulaştıkları emekli vatandaşlara ATV motor satışı yapıyormuş gibi gösterip, senet imzalattıkları ve daha sonra maaşlarına haciz koydurdukları belirlendi. Ankara polisi, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 14 şüpheliye yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt liderleri Ramazan K. ile Ertan K.'nın aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan K. ve Ertan K. ile birlikte 3'ü tutuklanırken, Akif S. engelli olması nedeniyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de serbest bırakılırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Emeklilik çetesi çökertildi! Yöntemleri pes dedirtti!
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