Ensesindeki dövme yakalattı!

İstanbul Polisi; son olarak Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir adresten 400 lira çalan şüphelinin açık kimliğini tespit edebilmek için güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Eşkali saptanan şüphelinin ense kısmında bir dövme olduğu tespit edildi. M.K. (21) isimli şüpheli ensesindeki dövmeden yakalandı. Şüphelinin üzerinde bulunan cep telefonunun Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda bulunan bir kozmetik mağazasından çalındığı tespit edildi. "Evden Hırsızlık" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.