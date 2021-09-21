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Giriş Tarihi: 21.9.2021 14:44

Ensesindeki dövme yakalattı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ensesindeki dövme yakalattı!

İstanbul’da hırsızlık suçlarına karışan bir kişi; ensesindeki dövmeden yakalandı.

İstanbul Polisi; son olarak Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir adresten 400 lira çalan şüphelinin açık kimliğini tespit edebilmek için güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Eşkali saptanan şüphelinin ense kısmında bir dövme olduğu tespit edildi. M.K. (21) isimli şüpheli ensesindeki dövmeden yakalandı. Şüphelinin üzerinde bulunan cep telefonunun Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda bulunan bir kozmetik mağazasından çalındığı tespit edildi. "Evden Hırsızlık" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Ensesindeki dövme yakalattı!
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