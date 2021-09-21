Fabrika işçileri maaşlarını alamadıkları iddiasıyla güvenlik görevlisini rehin aldı

Şanlıurfa Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda bir tekstil fabrikasında maaş alamadıklarını iddia eden fabrika işçisi Dilek Ş. ve Bayram P. güvenlik personeli Gökhan İ'yi bıçak ve satırla rehin aldı.

Paniğe neden olan rehin alma olayında bölgeye çok sayıda Jandarma, sağlık personeli ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İsmi öğrenilemeyen fabrika yetkilisi bir kişi, güvenlik bariyerini aşarak güvenlik personelini rehin alan Bayram P. ve Dilek Ş'ye müdahale etmek istedi. Jandarmanın duyarlılığı sonucunda engellenen yetkili ile işçiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kendilerinin silahla tehdit edildiğini de ileri süren Bayram P, Jandarma ve sağlık çalışanlarının uzun uğraşları sonucu ikna oldu. Ellerindeki bıçak ve satır güvenli bir yere alınırken, güvenlik personelini rehin alan fabrika işçisi Bayram P. teslim oldu. Elleri kelepçelenen Bayram P. ve Dilek Ş. gözaltına alınarak OSB Jandarma Karakoluna götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.