Faslı gaspçılardan Ürdünlü gence işkence

İstanbul Beyoğlu
'nda Fas
uyruklu Odeh İbrahim Salem A. ve İlass E., Ürdün
uyruklu Mohammed Yousef Suleiman A
.'yı kaçırarak bir eve kapattı. Gaspçılar ardından gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp 15 gün boyunca kırbaçla vurarak işkence yaptı. Şüpheliler işkence yaptıkları Ürdünlü gencin ailesine görüntüledikleri işkence anlarını göndererek fidye istedi. Gencin ailesi, gaspçıların istediği miktarı hesaplarına yatırdı. Fidyenin ödenmesinin ardından serbest bırakılan Ürdünlü genç şikâyetçi oldu. Polisin takibi sonucu yakalanan iki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA