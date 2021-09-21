Feci kaza | 6 aracı biçti! Ortalık savaş alanına döndü...

"BEN BÖYLE BİR KAZAYI İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Diğer bir görgü tanığı Hilmi Çalışkan da şöyle dedi:

"Ben böyle bir kazayı ilk defa görüyorum. Dinar'da onlarca kaza oldu. Ama bu kaza o kadar feci bir kaza ki Allah'tan olacak ki okul servisi 2 dakika önce bu kavşaktan geçti. Bu kavşağa altgeçit veya battı- çıktı ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Bu kazayı gözlerimle gördüğüm için çok etkilendim. Yaralımız var ama ölüm olayı olmadığından çok mutluyuz."