FETÖ operasyonunda 132 kripto örgüt üyesi deşifre edildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeline mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerine yönelik 7 Eylül tarihinde Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 15 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde verdiği 132 ismin kripto örgüt üyeleri olduğu, bu kişiler hakkında daha önce herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi. 11 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli serbest bırakıldı.