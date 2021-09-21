FIFA 22 fiyatı ve çıkış tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dünyanın en popüler futbol oyunları arasında yer alan FIFA serisi, Ultimate Team modu ile oyun severleri ekran başına kilitliyor. Oyunu satın almak isteyen bireyler, FIFA 22 ne zaman çıkış yapacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, FİFA 22 ne zaman çıkış yapacak? İşte FIFA 22 çıkış tarihi ve fiyatı

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Bu noktada oyunun Standart Sürümü'nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek. Öte yandan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak.