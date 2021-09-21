Gamze Esgicioğlu cinayeti davasında flaş! Mahkeme başkanı değişti

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden 2019'da mezun olan ve kentteki çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, geçen yıl 13 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü, serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Hasan Bölüm ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Gamze Esgicioğlu'na yapılan otopside, vücudunda bıçak izi saptandı. Hazırlanan iddianamede; tutuklu sanık Hasan Bölüm'ün 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, tutuksuz sanık M.K.'nin ise 'suç delillerini gizlemeye çalışmak' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan H.Y. ve İ.O.B. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

