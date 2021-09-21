Gözlerine inanamadı: Yılların emeği ziyan oldu!

"YILLARIN EMEĞİ ZİYAN OLDU"



Sabah otomobiline bineceği sırada hırsızlık yaşandığını fark eden Burak Çezik, "Sabah saat 08.30'da aracıma binmek üzereydim. Baktım ki, aracımda hırsızlık olmuş. Hemen komşumuzun kamera kayıtlarına baktım. Saat 06.00'da motosikletli iki kişi aracımızdan, led ekranını çalıyorlar. Yaklaşık 50 bin liraya yakın hasar var aracımda. Mağduruz. Yılların emeği ziyan oldu. Hız yapan, drift yapan, makas atan nasıl aynı gün içinde bulunuyorsa, araç hırsızlarının da aynı şekilde bulunmasını istiyoruz. Benim zararımın bir şekilde giderilmesini, suçların cezasını çekmesini istiyorum" dedi.