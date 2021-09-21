HDP cemevinde panel düzenledi, HDP ve CHP ittifakı panelde ortaya çıktı!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya İl Örgütü, Konyaaltı Cemevi'nde "Savaşa karşı barış, ırkçılığa karşı kardeşlik" isimli bir panel düzenledi. Geçtiğimiz Pazar günü (19 Eylül) düzenlenen panelin konuşmacıları arasında HDP Kocaeli Milletvekili Ö. Faruk Gergerlioğlu ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül yer aldı.





HDP-CHP İTTİFAKI PANELDE ORTAYA ÇIKTI



HDP'nin cemevi panelinde HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ittifakı da ortaya çıktı. "Savaşa karşı barış, ırkçılığa karşı kardeşlik" isimli panele CHP'li isimler de katıldı. Katılanlar arasında CHP'nin PM'deki Antalya temsilcisi Garip Erdoğan, CHP Antalya il yönetiminden Belgizar Burcu, Ali Murat Özel ile CHP Kepez Meclis üyeleri Nesibe Bahadır ve Cafer Turgay'ın olması dikkat çekti. 2019 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Saadet Partili avukat Ali Aktaş da cemevindeki panelde yerini aldı.

CEMEVİNİ SİYASET ARENASINA ÇEVİRDİLER!



Her seferinde camilere siyaset karıştırmamak gerektiğini belirten HDP ile CHP'nin Konyaaltı Alevi Bektaşı Kültürü Cemevi Derneği'ndeki panelle cemevini siyaset arenasına çevirmesi dikkat çekti. HDP Kocaeli Milletvekili Ö. Faruk Gergerlioğlu paneldeki konuşmasını sosyal medyadan da paylaştı. Gergerlioğlu konuşmasının başında "Yıllardır barış diyoruz ve bu noktada çok samimiyiz. Biz sonunda hep birlikte barışı bulacağız, ikame edeceğiz, tesis edeceğiz.

Bundan hiç şüphemiz yok! Ama bu bir imtihandır. Bakalım barışa dâhil olabilecek miyiz, biz bir imtihandayız. Hepimiz bunu böyle bilmek zorundayız. Barış bir haktır. Bu hakkımızı kaybetmememiz lazım. Bu Birleşmiş Milletlerce tanınan bir haktır. Hiçbirimizin silahlar, çatışmalar, kan, gözyaşı karşısında yaşama zorunluluğu yoktur. Hepimiz barış içinde huzurlu yaşama hakkına sahibiyiz. O halde çok etkili bir şekilde bunu tesis edecek iktidar sahiplerinden barışı talep etmeliyiz. Başka kimden talep edeceğiz. Barışın oluşması için tabii ki devlet toplum ilişkileri son derece önemli. Maalesef Türkiye'de barışın olmamasının en büyük nedeni devlet politikaları, iktidar politikaları" ifadelerini kullandı.





GERGERLİOĞLU PROPAGANDASINI CEMEVİNDE SÜRDÜRDÜ



Birçok siyasi konuya değindiği konuşmasında "Şu an camilerden ırkçılık öğretiyorlar" diyerek cemevinde ayrımcılık yapan Gergerlioğlu cemevinde siyasetini ve propagandasını şu şekilde devam etti: "(…) Kürtler bu ülkede ayrımcılığı sonuna kadar yaşadı ve büyük acılar yaşadı. Biz ne Kürtler yaşasın ne Türkler yaşasın ne Araplar yaşasın istiyoruz. Bu ülkede Aleviler büyük acılar yaşadı. Bu ülkede Alevilerin inanç merkezi, inanç merkezi olarak kabul edilmiyor. Hala devletin kendi kafasına göre bir tanımlaması var. Böyle bir ülkede barış olabilir mi arkadaşlar? Niye vatandaşlarınızı ikinci sınıf vatandaş olarak kabul ediyorsunuz.

Bu ülkede bir zamanlarda başörtüsü yasakları oldu, insanlar ayrımcılığa uğradı, bugün başörtüsü yasağı kalktı. Ne var, kıyamet mi koptu? Peki, Alevilere yönelik ayrımcılık kalksa kıyamet mi kopar? Hayır. Kürtlere yönelik ayrımcılık kalksa, kıyamet mi kopar. Hayır. Biz size çok açık, kalpten, yürekten bir şekilde diyoruz ki, "Barış'a gelin!" Çok samimi bir şekilde söylüyorum. Bakın biz, parti olarak yıllardır, bu ülkede "barış" diyoruz. Bireyler, milyonlar hepiniz aranızda barış demenin bedelini yaşadınız. Şu anda eş genel başkanlarımız yıllardır zulmen tutuklu, hukuken değil. Hep "Barış" dedikleri için. Onların çok mu canı istiyordu arkadaşlar, bu milletvekilliklerini bırakmak, bu cezaevlerine girmek, çok mu hoşlarına gidiyordu. Ama doğruyu söylemek zorundaydılar, doğrudan başka şansları yoktu. Büyük bedeller ödeyeceğiz belki ama büyük acılar çekeceğiz ama barıştan başka çare yok! (…)"

CEMEVİNDEKİ PANELE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERİLDİ



HDP'nin cemevinde böyle bir panel düzenlenmesine sosyal medya kullanıcılarından tepkiler de geldi. Gergerlioğlu'nun paylaşımının altına yorum yazan bir sosyal medya kullanıcısı tepkisini şöyle dile getirdi: "Şu pankartın neresinden tutsak ki doğru bulsak. 1) Savaşa karşı barış diyorsunuz => PKK dağda pusu kurmuş savaş ediyor, 2) Irkçılık diyorsun => doğuda kendince Kürdistan diye bir safsata peşindesiniz. Eeee hani nerede slogan nerede yaptığınız iş!"



Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise tepkisini şöyle dile getirdi: "Sanki sizi Doğu'daki yurttaşlar belirledi vekil olun diye. Sizi Kandil belirlemedi mi? Teröristlerin PKK/ YPG'nin belirlediği insanlar cemevinde panel düzenliyor! Camide siyaset yanlış diyorduk ama her ne hikmetse cemevi ibadet yeri değil mi?"



Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise cemevinde HDP'nin panel düzenlemesine tepki göstererek, "Camide siyaset yapmak yanlış ise aynı zamanda cemevinde de siyaset yapmak yanlıştır. Panel düzenleyecek başka bir yer yok muydu?" ifadelerini kullandı.