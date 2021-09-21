HDP’nin algısı tutmadı! ’Bahçe sulayan köylüler terörist çıktı

HDP'li vekiller ve İnsan Hakları Derneği'nin bahçe sulayan masum köylü olarak göstermeye çalıştığı ancak köylü çocukları kaçırıp terör örgütü PKK'ya teslim ettiği belirlenen iki teröristin yargılandığı mahkemede karar çıktı. İki terörist de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde jandarmadan kaçarken yaralı ele geçen Osman ve Mesut Yalavuz adlı kuzen olan iki terörist ile ilgili HDP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanlığına Meclis'te soru önergesi vererek, "Bahçe sulayan iki köylü bölgede operasyon yapan askerlerce taranarak vurulmuş ve terörist ilan edilmişlerdir" diyerek kamuoyu oluşturma gayreti içine girmişti. İnsan Hakları Derneği de hak ihlalleri raporunda iki kişinin sivil köylü olduklarını ve askerlerce keyfi olarak vurulup terörist ilan edildikleri yönünde algı yaratmaya çalışmıştı. İki sanık Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.