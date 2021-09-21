İBB Şehir Tiyatroları taciz davasında karar: Kafamı çekmesem dudağımdan öpecekti!

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya Nazife Aksoy, Mana Alkoy avukatları ile katılım sağladı. Aynı zamanda oyuncu Bekir Aksoy eşi Nazife Aksoy'a destek yanında bulundu. Sanık Uğur Arda Aydın hazır bulundu. Duruşmada Nazife Aksoy, " Bizimde bir ailemiz var, hiç kolay değil ne yaşadığımı ben biliyorum. Bana bunu yaşatanda ne yaşattığını biliyor" dedi.

HAPİS CEZASI ALDI

Arda Aydın son savunmasında, "Beraatımı talep ediyorum. Gerçekten böyle burada böyle bir olay nedeniyle savunma yapmaktan utanıyorum" diyerek suçsuz olduğunu ileri sürdü. Mahkeme, Arda Aydın hakkında Mana Akyol'un şikayet süresi dışında şikayetçi olması sebebiyle davanın düşürülmesine, Nazife Aksoy'a yönelik yapılan cinsel saldırı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Salondan ayrılan Arda Aydın, kendisini görüntülemek isteyen kadın muhabire, "Çekil şuradan" diyerek tekme ve omuz attı.

İBB SESSİZ KALDI

Duruşma çıkışında Nazife Aksoy ilk olarak sevincini eşi Bekir Aksoy ile paylaştı. açıklamasında, "iki senedir mesleğimden uzağım. Ben bize yapılanlardan dolayı her gün kabus görürken, en sonunda tek kişilik oyunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından ödüllendirilen aslında çok kişilik bir tiyatro ayıbı izliyorum. İstanbul Belediye Başkanı, yöneticiler ve Şehir Tiyatroları genel yönetimin kendi bünyesinde yaşanan yüz kızartıcı bir eylem ve davanın uyandırdığı infial ile ilgili sessizlikliğini daha doğrusu ses kısıklığının açılması için ne yapacaklarını merak ediyorum" dedi. Bekir Aksoy, "Ben bu iki şerefli kadının her zaman yanındayım" dedi.