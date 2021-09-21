İBB Şehir Tiyatroları taciz davasında karar: Kafamı çekmesem dudağımdan öpecekti!

Oyuncu Uğur Arda Aydın'ın İBB Şehir Tiyatroları'nda oyuncular Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'u taciz ettiği ortaya çıktı. Skandal olay önce 2012, sonra 2019'da meydana geldi. İddiaya göre prova sırasında Aydın, rol arkadaşı Mana Alkoy'a elle tacizde bulundu. Genç oyuncu, Aydın'a bu hareketinin senaryoda olmadığını söylese de olayı unuttu, Aydın hakkında şikayette bulunmadı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
İki yıl önce Nazife Aksoy, tacize uğradı. Provayı bekleyen Aksoy'un yanına gelen Aydın, genç oyuncuyu zorla dudaklarından öptü.
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusuna cinsel saldırıya hapis cezası | Video
Aksoy, bu olayın ardından defalarca tacize maruz kalınca Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.
ASLİYE CEZA'DA YARGILANDI
İddiaları reddeden Aydın'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 30 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenlenmişti. Hakim karşısına çıkan Aydın, 2012 yılındaki bir oyunda yönetmen tarafından kendisine verilen bir mizanseni yaptığını ve Mana Alkoy'un rahatsız olduğunu söyledi. Aradan geçen 7 yıl sonra yapılan şikayetin manidar olduğunu söyleyen Aydın, "Bu konuda savunma yaptığım için hicap duyuyorum. Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmenliğine aday olduğum bir dönemde bu şikayetlerin yapılması çok manidar. Bu beni maddi ve manevi zarara uğratmıştır. Müşteki Nazife Aksoy ise birlikte çalıştığımız bir oyuna iki kez mazeretsiz gelmedi. Bu nedenle hakkında rapor tutulmasını istedim. Bu nedenle asılsız şikayette bulunduğunu düşünüyorum" diyerek suçlamaları reddetmişti.
TACİZİ ANLATTI
Sanığın ardından ifade veren müşteki Mana Alkoy, Uğur Arda Aydın'ın sahnede oldukları sırada yönetmenin bilgisi dışında ve seyircinin göremeyeceği bir açıda kendisine iki kez aynı hareketi yaptığını söyleyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Diğer müşteki Nazife Aksoy ise oyun öncesi kuliste sanık Aydın'a merhaba dediği sırada kendisini dudağına çok yakın yerden öptüğünü söyleyerek, "Kafamı çekmesem neredeyse dudağımdan öpecekti. Sonrasında oyun arasında sanık 'şiitt' diyerek bana seslendi. Hem bana doğru yürüyor hem de beni yanına çağırıyordu. Yönetmen yardımcısı olduğu için oyunla ilgili bir şey söyleyecek sandım. Ona doğru yürüdüm. Yanıma gelince iki eliyle başımdan tutup, dudağımın kenarından öptü. Neye uğradığımı şaşırdım, etrafıma baktım, çok sinirlendim, oradan ayrıldım. Kendimi çok kötü hissettim. Sonra yanına gittim biriyle konuşuyordu. Ona, 'Bana böyle davranamazsın' dedim. O da hiç unutmuyorum bana 'Sen bana hiçbir şey yapamazsın' dedi. Sahnedeki oyuna geri dönmek zorundaydım. Ama herkes bende bir tuhaflık olduğunu anladı. Sadece çok yakın bir arkadaşıma anlatabildim" demişti.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya Nazife Aksoy, Mana Alkoy avukatları ile katılım sağladı. Aynı zamanda oyuncu Bekir Aksoy eşi Nazife Aksoy'a destek yanında bulundu. Sanık Uğur Arda Aydın hazır bulundu. Duruşmada Nazife Aksoy, " Bizimde bir ailemiz var, hiç kolay değil ne yaşadığımı ben biliyorum. Bana bunu yaşatanda ne yaşattığını biliyor" dedi.
HAPİS CEZASI ALDI
Arda Aydın son savunmasında, "Beraatımı talep ediyorum. Gerçekten böyle burada böyle bir olay nedeniyle savunma yapmaktan utanıyorum" diyerek suçsuz olduğunu ileri sürdü. Mahkeme, Arda Aydın hakkında Mana Akyol'un şikayet süresi dışında şikayetçi olması sebebiyle davanın düşürülmesine, Nazife Aksoy'a yönelik yapılan cinsel saldırı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Salondan ayrılan Arda Aydın, kendisini görüntülemek isteyen kadın muhabire, "Çekil şuradan" diyerek tekme ve omuz attı.
İBB SESSİZ KALDI
Duruşma çıkışında Nazife Aksoy ilk olarak sevincini eşi Bekir Aksoy ile paylaştı. açıklamasında, "iki senedir mesleğimden uzağım. Ben bize yapılanlardan dolayı her gün kabus görürken, en sonunda tek kişilik oyunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından ödüllendirilen aslında çok kişilik bir tiyatro ayıbı izliyorum. İstanbul Belediye Başkanı, yöneticiler ve Şehir Tiyatroları genel yönetimin kendi bünyesinde yaşanan yüz kızartıcı bir eylem ve davanın uyandırdığı infial ile ilgili sessizlikliğini daha doğrusu ses kısıklığının açılması için ne yapacaklarını merak ediyorum" dedi. Bekir Aksoy, "Ben bu iki şerefli kadının her zaman yanındayım" dedi.