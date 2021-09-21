İBB’nin hukuksuzluğu ikinci defa belgelendi

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, parkın yıkım işlemine ilişkin verdiği 30 günlük durdurma kararı sonrasında bugün tekrar toplandı. Mahkeme, parkın yıkım işlemini, ara karar verilene kadar durdurma kararı aldı. Ayrıca ara karar süresi 10 gün olarak kararlaştırıldı. Bu süre içerisinde davalı İBB
ve KİPTAŞ
yönetiminin mahkemeye cevap vermesi istendi. İBB yönetiminin, mahkemenin kendisine yönelttiği sorulara cevap vermemesi durumunda da mevcut bilgi ve belgelere göre karar verileceği açıklandı.
GÜRBÜZ'DEN ZOR SORULAR
Gençlik Parkı'nın yıkımına ilişkin konu İBB Meclisi'nin AK Partili Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz tarafından İBB Meclisi'nin gündemine taşındı. Gürbüz "İBB yönetimi bu alanda söz konusu projeyi uygulamak için hak sahibi vatandaşlarımızı oradan tahliye ederken son derece rencide etmiştir" ifadelerini kullandı. Gürbüz bu kapsamda İBB başkanlık makamının yazılı olarak cevap vermesi üzerine bazı soruları da gündeme getirdi. 2019 yılından önce KİPTAŞ tarafından hazırlanan projede hak sahiplerini mağdur etmeden dairelerin verildiğini ve metrekarelerin birebir tuttuğunu belirten Gürbüz, "İBB yönetimi nasıl bir hesaplama yaptı ki parkın ve deprem toplanma alanlarının yıkılmasına ihtiyaç duymuştur?" diye konuştu.