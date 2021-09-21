İki öğrenciyi okul servisinde katleden eski muhtar hakim karşısında

Çorum'un İmat Köyü'nden taşımalı sistemle Alaca İlçesi'ndeki okula giden Z.Başkuş, Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi arasında serviste koltuğa oturma meselesi yüzünden çıkan kavga cinayetle son bulmuştu. 12 Mart'ta meydana gelen olayda Z. Başkuş, Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'nin kendisini dövdüklerini babasına söylemiş, babası Servet Başkuş ise okul servisini basarak iki çocuğu tabancayla öldürmüştü.

(Tunç Taşar(Önde) - Kaan Hakverdi(Arkada)

SAVCI ÇİFTE AĞIR MÜEBBET İSTEDİ

Cinayetin ardından evine giderek oturan ve gelen jandarma ekibine teslim olan Servet Başkuş, Ala Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Servet Başkuş bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılırken, öldürülen Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'nin aileleri ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini okudu. Savcı mütalaasında sanığın her iki çocuğu da "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

"OĞLUMU TACİZ ETTİKLERİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Çorumda' 6 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Servet Başkuş yaptığı savunmasında cinayeti itiraf etti. Çocukları öldürme sebebinin servisteki koltuk sıra kavgası değil taciz olduğunu belirten Servet Başkuş; "Oğlum okullar açılınca sadece 3 gün okula gitti. Ben neden okula gitmediğini sorunca ise Kaan ve Tunç'un okul servisinde kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Oğlum ağlıyordu ve bayıldı. Bunun üzerine kendimi kaybedip okul servisinin içerisindeki Tunç ve Kaan'a 5-6 el ateş ettim. Daha öncede bu çocukları uyarmıştım. Hatta 2 gün öncede karakola şikayet etmiştim. Çocuğumu zorla servise bindirir hale gelmiştim. Daha sonra eve geldim ve silahımla jandarmaya teslim oldum. Pişmanım tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

KENDİSİNİ HAKLI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Duruşmanın ardından açıklama yapan maktul Tunç Başar'ın avukatı Eşref Kaya, sanığın cinayeti itiraf ettiğini belirterek; "Sanık Servet Başkuş, cinsel taciz iddiasıyla kendisini haklı çıkarmaya çalışıyor. 14 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Bu açıklama sadece çocukların acılı ailelerinin acısını daha da artırıyor" dedi.

BİRİ YOLDA DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

Servet Başkuş'un silahlı saldırısının ardından aileleri çocuklarını otomobille Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuklardan Tunç Taşar yolda hayatını kaybederken ağır yaralanan Kaan Hakverdi ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ÇOCUKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Oğlunu döven çocukları vurarak öldüren Servet Başkuş'un olaydan 2 gün öncede karakola giderek iki çocuk hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Köyün eski muhtarlarından Ali Mercan; "Çocuklar servise binerken kotluğa sen oturacaksın ben oturacağım diye birbirlerinin çantalarından tutup çekmişler. Daha sonra Tunç ve Kaan iddiaya göre Servet'in oğlunu dövmüş. Servet karakola gidip iki çocuktan da şikayetçi oldu. Şikayetten iki gün sonra da ruhsatlı tabancasını yanına alıp köy meydanında serviste oturan Kaan ve Tunç'a ateş etti. İki çocukta öldü. Servet Başkuş, Tunç Taşar'ın babası Süleyman Taşar ile kendisine oy vermediği için küstü. Zaten Servet ve bu çocuğun aileleri uzaktan birbirlerine akraba olurlar. Köyümüz bu saldırı ile sarsıldı. Vurulan çocuklardan Kaan Hakverdi, hastaneye götürülürken "anne kurban olayın ben ölüyorum" diye feryat etti" diye konuştu.