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Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:52 Son Güncelleme: 21.9.2021 09:54

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarda aralarında muvazzaf asker ve mahrem imam olduğu belirlenen 35 şüpheliden 25’i gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sabah saatlerinde başlayan bir operasyon yaptı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme yöntemi olan Ankesör-Büfe telefonlarından aranan 1 aktif subay, 1 aktif astsubay olmak üzere 2 aktif askeri personel, 29 ihraç askeri personel ve haklarında örgüt içerisinde mahrem imam konumunda olduklarına dair beyan bulunan 1 ihraç öğretmen,1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplamda 33 şahsa yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 20 adres ile 8 ildeki farklı adreslerdeki 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyette işlemlerinin sürüyor.

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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
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