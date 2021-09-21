İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sabah saatlerinde başlayan bir operasyon yaptı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme yöntemi olan Ankesör-Büfe telefonlarından aranan 1 aktif subay, 1 aktif astsubay olmak üzere 2 aktif askeri personel, 29 ihraç askeri personel ve haklarında örgüt içerisinde mahrem imam konumunda olduklarına dair beyan bulunan 1 ihraç öğretmen,1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplamda 33 şahsa yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 20 adres ile 8 ildeki farklı adreslerdeki 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyette işlemlerinin sürüyor.