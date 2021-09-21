İstanbul’da kripto para operasyonu: Ekipler şoke oldu!

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet ekipleri, ilçedeki bir depoda kripto paraların üretildiği cihazların bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Depoya dün düzenlenen operasyonda, masalardaki metal tezgahlara kurulmuş 73 elektronik cihaz ele geçirildi.
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi | Video
Piyasa değeri yaklaşık 580 bin lira civarında olduğu ifade edilen cihazlara el konulurken, olayla bağlantılı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.