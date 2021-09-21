İstanbul’da yeni kabus! Her an karşınıza çıkabilir...

Çakarlı minibüslerin kendilerini trafikte zora soktuğunu söyleyen Fesih Halitli, "Çakarlı minibüslere denk geliyoruz. Genelde minibüsler sıkıntılı zaten. Sıkıntı yaşatıyorlar. Yol istiyorlar, yol istemeyi bırak adamın üzerine sürüyorlar" ifadelerini kullandı. Kime ve hangi kuruma ait oldukları anlaşılamayan bu camları filmli çakarlı minibüs ve midibüsleri bazı sürücüler sivil polis sanıyor. Sürekli sıkıştırıyorlar diyen bir başka sürücü de "Kazaya sebebiyet veriyorlar. Sıkıntılı işler devletin bir çözüm bulması lazım. Yoksa olmaz. Sürekli yol istiyorlar. Belki sivil bile değil ama biz öyle görüyoruz" diye konuştu. Bir taksi sürücü de " Sürekli çakarlı minibüsleri görüyoruz. Sürekli yol istiyorlar. Sanki bu yol onlara verilmiş. Biz taksici olduğumuz halde gidemiyoruz, onlar rahat rahat gidiyorlar" dedi.