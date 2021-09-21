İzmir depreminde yıkılmıştı: Emrah Apartmanı davasında flaş gelişme!

İddianamenin sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'in 1. dereceden deprem bölgesi içerisinde bulunuyor olması hususları göz önüne alındığında, şüphelilerin mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdikleri eylemlerinin sonuçlarını öngördükleri, bu durumu öngördükleri halde deprem sonrası tamamen yıkılan Emrah Apartmanı'nı, yapıldığı döneme ait mevzuata, yapı tekniğine ve mesleklerinin gerektirdiği kurallara uygun olarak yapmadıkları, plan ve projenin hazırlanmasında statik hesapların yapılmasında hatalarının bulunduğu, plan ve projeye uygun kalite ve gerekli, yeterli malzemeleri kullanmadıkları, şüphelilerin kusurlu eylemleri sonucunda ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği görülmektedir."

Şüphelilerin inkara yönelen ve bilimsel verilerle örtüşmeyen savunmalarına başsavcılıkça itibar edilmediği vurgulanan iddianamede, kamu görevlileri ve İzmir İnşaat Mühendisleri Odası görevlilerine ilişkin dosyanın ise Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ayrılarak Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildiği kaydedildi.

Sanıkların yargılanmasına 29 Kasım'da başlanacak.