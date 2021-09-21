Karadeniz’de 90 bin tomruk toplandı!

Selde ıslanan ve denize sürüklenen; ancak özelliğini kaybetmeyen tomruklar kalas ebatlarında biçilip, fırınlanarak, nemden arındırılmaya başlandı. Orman işletme müdürlüklerine ait olan tomruklar üzerlerindeki damga ya da 1 ile 5 metre arasında değişen boyutlarından ayırt edilerek tespit ediliyor.