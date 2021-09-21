Kartal’da alkollü sürücü kaza yaptı, 3 yaralı

"İLERDEN SON SÜRAT GELDİ"

Olay yerinde ambulansa bindirildikten sonra trafik ekipleri tarafından alkol ölçümü yapılmak istenen Mert Demirhan, sadece 3 bira içtiğini söyleyerek trafik ekiplerine itiraz etti. Bir süre sonra ambulansın içerisinde alkolünün ölçülmesine izin veren Mert Demirhan'dan 1.85 promil alkol çıktı.

Tam PTT personelini alacağı sırada otomobilin çarptığı servis minibüsünün sürücüsü Duran Gültekin, "İlerden son sürat geldi, vurdu sonra da döndü. Arabama vurduktan sonra da kaldırıma çıktı. Ben personeli bekliyordum" dedi. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.