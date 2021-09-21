Kedi katiline 10 yıl hapis

İstanbul
'da, yemeğini yediği gerekçesiyle yavru kediyi tekmeleyerek öldüren cani hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bayrampaşa Kuru Gıda Hali
'nde 11 Eylül'de güvenlik görevlileri kamera görüntülerinden bir kişinin kediyi tekmeleyerek öldürdüğünü tespit etti. Olayın emniyete bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Çevredekilerin ifadelerine göre; şüpheli Rıdvan A
., kediyi beslemek için yanına aldı ancak sonraki gün yemek tenceresine girmesi üzerine sinirlenip öldürdü. Kimliği tespit edilen şüpheli Rıdvan A. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatı üzerine Hayvanları Koruma Kanunu
'na muhalefetten gözaltına alındı. Kedi katili, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıdvan A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Rıdvan A. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu kedi katili, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.